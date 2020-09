Steckrüben-Eintopf

Steckrübe, Kartoffeln, Karotte und eine Zwiebel würfeln und in Rapsöl anschwitzen. Würzen mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Rauchsalz. Mit Rinderbrühe aufgießen und rund eine Viertelstunde köcheln lassen bis zur gewünschten Bissfestigkeit.



Haferflocken kurz in der Küchenmaschine mahlen. Ein wenig in der Maschine belassen, den Rest in eine separate Schüssel umfüllen. Mettwürste, ein Ei, Pfeffer und Majoran in die Maschine geben, dann durchkuttern. Kleine Bonbons formen, diese dann in Mehl, Ei und Haferlocken wenden und in Rapsöl anbraten.