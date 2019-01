Steckrübensuppe mit geräuchertem Eisbein

Steckrüben, Butternutkürbis, Karotten und Petersilienwurzel schälen, würfeln und mit Zwiebelwürfeln in heißem Olivenöl kurz anrösten. Mit Gemüsebrühe aufgießen, aufkochen und köcheln lassen. Mit dem Mixstab fein pürieren. Eisbein vom Knochen lösen, in Scheiben schneiden und in Gemüsebrühe einlegen. Gedrückte Wacholderbeeren und Lorbeerblätter zugeben und heiß ziehen.



Suppe mit Salz und Pfeffer würzen. Sahne mit Eigelb verrühren, mit Muskat würzen und unter die Suppe ziehen. Suppe nicht mehr kochen lassen, sonst flockt sie aus. Maiskörner zufügen und unter die Suppe ziehen.



Zwiebelringe in Maismehl wenden, abklopfen und in heißem Öl goldgelb ausbacken. Knoblauch schälen und in feine Blättchen schneiden. Suppe in tiefen Tellern anrichten. Eisbeinscheiben und Knoblauchscheiben darauf verteilen. Gebackene Zwiebelringe mittig darauf setzen und mit Schnittlauchröllchen bestreuen.