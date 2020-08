Zitronen-Granita mit frischem Thymian

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Die abgekühlte Zuckerlösung und den gesiebten Zitronensaft in eine flache Auflaufform geben und verrühren. Die Form nun in das Tiefkühlfach stellen. Nun ist für ein cremiges Ergebnis circa vier Stunden Geduld und ein wenig Einsatz erforderlich. Denn: Alle 30 Minuten die Flüssigkeit mit einem Esslöffel oder auch einer Gabel verrühren, sodass hierbei die Eiskristalle zerstoßen werden.



Die Granita herausholen, mit einem Esslöffel (circa 15 ml) mildem Olivenöl zügig verrühren, ein paar Blättchen frischen Thymian unterheben und in die gefrorenen Zitronenhälften füllen. Mit den Zitronenzesten dekorieren und rasch mit einem Löffel servieren. Alternativ kann man die Granita auch in einem Glas mit langem Löffel und Papier-Strohhalm anrichten.