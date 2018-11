Steigende Strompreise angekündigt

Experten rechnen mit einem Anstieg der Stromkosten von durchschnittlich vier bis fünf Prozent – die Preise variieren regional. „In Baden-Württemberg sind die meisten Haushalte – nämlich rund 3,83 Millionen – von der Teuerung betroffen“, so Udo Sieverding, Energieexperte der Verbraucherzentrale. Bundesweit betrachtet zahlen Stromkunden in Hamburg, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Berlin derzeit die höchsten Preise. „Hier hat ein Vier-Personen-Haushalt im Durchschnitt Stromkosten von 1140 Euro pro Jahr – in Bremen ist es mit 1000 Euro am günstigsten“, erläutert Sieverding.