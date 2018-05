Steinpilzrahmsuppe

Steinpilze mit Pinsel gut säubern, klein schneiden, in heißem Öl kurz angehen lassen. Zwiebeln in heißem Öl glasig angehen lassen, mit Maismehl bestäuben, einrühren, mit Gemüsebrühe aufgießen. Pilzfond zugeben, Kümmelpulver und Steinpilzpulver zufügen, aufkochen lassen. Sahne unterziehen, ansautierte Steinpilze zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, in tiefem Teller anrichten. Hokkaidowürfel kurz in heißem Öl ansautieren, über die Suppe verteilen, gezupfte Blattpetersilie darüber streuen.