Dann sollte man an der Desensibilisierung arbeiten, also an der Akzeptanz des Stotterns. Therapeuten nutzen dabei das sogenannte Pseudo-Stottern, um Situationen, die psychisch belastend sind, gezielt zu überwinden. Dazu wird das Stottern in Alltagssituationen imitiert, zum Beispiel an der Supermarktkasse oder am Telefon. Betroffene sollen so lernen, dass sie Fehler auch zulassen müssen. Denn erst wenn die Akzeptanz des Stotterns vorhanden ist und Betroffene offensiv und selbstbewusst damit umgehen, können die Sprechtechniken richtig greifen. Ein weiterer Aspekt ist die Unterstützung von anderen Menschen, die stottern. In Selbsthilfegruppen können Betroffene Kontakt knüpfen und Hilfe finden.