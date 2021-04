100 Gramm Zucker mit 100 Milliliter Wasser aufkochen, mit Vanillemark und Limettenabrieb würzen und die ausgekratzte Vanilleschote mitkochen. Den Sirup dann etwas abkühlen lassen. Schokolade im Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen.



Vollreife Bananen in einer Schüssel mit dem Handrührgerät schlagen, dabei etwas Sirup einlaufen lassen. Quark hinzugeben und geduldig rühren, bis der Quark cremig wird. Er verbessert sich dadurch auch im Geschmack. Nun die flüssige Schokolade im dünnen Faden einlaufen lassen und mit einer Gabel Schlieren ziehen. Die Schokolade soll sich nur grob verteilen und im Quark erstarren.



Nun Limettensaft mit in den Sirup geben. Übrige Bananen in Scheiben schneiden, mit dem Sirup marinieren und Ingwer hineinreiben. Erst kurz vor dem Anrichten mit fein geschnittenen Basilikumblättern verfeinern.



Bananensalat auf Dessertgläser verteilen und jeweils eine Portion Quark auf den Salat geben. Mit Bananenchips dekorieren und sofort servieren.