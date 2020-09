Straftat Unfallflucht

Auf den Fahrzeughalter zu warten, kann lange dauern, doch einfach nur einen Zettel mit Namen und Versicherung an die Windschutzscheibe zu klemmen und dann den Unfallort zu verlassen, ist nicht erlaubt. „Grundsätzlich reicht es nicht, einen Zettel zu hinterlassen. Wenn Sie auf den Fahrzeughalter warten, der aber nicht kommt, müssen Sie unbedingt mit der Polizei Kontakt aufnehmen. Wenn Sie am Unfallort selbst hierzu keine Möglichkeit haben, sollten Sie die nächstgelegene Polizeidienstelle aufsuchen“, rät Kempgens. „Andererseits ist es natürlich gut, wenn Sie zusätzlich einen Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen. Wenn sie nämlich die Unfallstelle verlassen, um die Polizei aufzusuchen, können Sie so nachweisen, dass sie tatsächlich nicht flüchten wollten.“