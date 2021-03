Held*in2020: Pamela Buda

Pamela Buda arbeitet als Lehrerin in einem Problemviertel an einer Schule, die sich ‎‎„Scuola Dalla Parte Dei Bambini“ nennt, „Schule an der Seite der Kinder“, und leistet herausragende Arbeit.‎

4 min 4 min 23.12.2020 23.12.2020 Video verfügbar bis 23.12.2021 Video herunterladen