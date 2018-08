Streiks bei Ryanair

„Streiks sind in der Luftfahrtbranche eigentlich gar nicht so außergewöhnlich. Das kommt auch bei deutschen Fluglinien vor“, sagt Reiserechts-Experte Kay P. Rodegra. Bei Ryanair streiken zwar die Flugbegleiter im Ausland, jedoch können sich diese Streiks auch auf den Betrieb in Deutschland auswirken. Rodegra: „Das Streckennetz ist eng gestrickt und wenn eine Maschine an einem Ort fehlt, wirkt sich das schnell auf Folgeverbindungen aus.“