Stressfrei umziehen

Ratsam ist es, vor jedem Umzug, egal ob in Eigenregie oder ob ein Umzugsunternehmen beauftragt wurde, sich rechtzeitig von Sperrmüll und anderen überflüssigen Dingen zu trennen. Auf diese Weise muss man nicht unnötigen Ballast mitnehmen. Wichtig also: In jedem Fall Überflüssiges aussortieren. In einigen Fällen kann es sich lohnen, diese auf einem Flohmarkt oder im Internet zu verkaufen.