Die Birnen vorbereiten und zur Seite stellen. Den Ofen auf 175 Grad Umluft oder Unterhitze vorheizen. Eine Backform von circa 23 mal 23 Zentimeter leicht einfetten und mit Backpaper auslegen.



Für die Streusel Mehl, Nüsse, Zucker, Zimt und Salz vermengen. Die Margarine grob einarbeiten und beiseitestellen.



Für den Teig Mehl, Backpulver, Natron, Salz und Kurkuma in einer mittelgroßen Schüssel vermischen. Essig zur Hafermilch geben. Zucker mit Margarine in einer großen Schüssel verschlagen, bis die Masse leicht und cremig ist. Apfelmark und Vanille-Extrakt unterrühren. Hafermilch und Essig untermischen, gefolgt von der Mehl-Mischung. Nur so lange rühren, bis der Teig eben zusammenkommt. Jetzt die Birnen-Stückchen unterheben.



Den Teig in die Backform geben, die Streusel darauf verteilen. 38 bis 42 Minuten backen. Zehn Minuten in der Backform abkühlen lassen, dann aus der Backform lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.