Streuselkuchen mit Obst der Saison

Zunächst den Ofen auf 175 Grad vorheizen. Eine Backform von 23 Zentimetern Durchmesser einfetten. Mehl, Backpulver, Natron und Salz in einer mittelgroßen Schüssel vermengen. Zucker mit Butter in einer großen Schüssel verschlagen, bis die Masse leicht und cremig ist. Ei und Vanilleextrakt untermischen. Buttermilch und Zitronenschale hinzugeben. Mit einem Holzlöffel oder Teigschaber die trockenen Zutaten unterrühren, bis gerade so ein Teig zusammenkommt. Zuletzt das Obst mit wenigen Umdrehungen zügig in den Teig mischen. Den fertigen Teig in der vorbereiteten Backform verteilen.