Krank durch Krankenhauskeime

Für Deutschland wird die Zahl der Krankenhausinfektionen auf 500.000 geschätzt, darunter 15.000 Todesfälle. Die der Studie des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zugrunde liegenden Daten wurden in den Jahren 2011 und 2012 in 30 europäischen Ländern von rund 274.000 Patienten erhoben. Die Wissenschaftler nahmen sechs häufige Krankenhausinfektionen in die Studie auf, darunter Blutvergiftungen, Lungenentzündungen sowie Harnwegs- und Wundinfektionen. Infektionen, die durch multiresistente Keime verursacht wurden, wurden bewusst nicht separat ausgewiesen, sondern flossen in die Gesamtzahl ein.