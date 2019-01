Sturzprävention bei Senioren

Wer nach einem Sturz bei Bewusstsein ist, sollte Ruhe bewahren und sich vorsichtig versuchen aufzurichten. Das gelingt zum Beispiel, indem man sich an stabilen Möbeln hochzieht oder sie als Stütze nutzt. Am besten langsam auf die Knie und dann auf die Beine kommen. Es ist sinnvoll, vorsorglich Wasserflaschen in der Wohnung zu verteilen. Falls man stürzt und sich nicht wieder aufrichten kann, kann man, falls es länger dauert bis Hilfe kommt, einer Dehydrierung vorbeugen. Auch hilfreich: Harte Gegenstände in der Nähe von Heizungen verteilen. So könnte man durch lautes Schlagen auf den Heizkörper auf sich aufmerksam machen.