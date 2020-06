Suche nach einem Corona-Impfstoff

Am Dienstag wurde offiziell verkündet, dass die Firma "Curevac" in Tübingen die Erlaubnis bekommen hat, einen Impfstoff an Menschen zu testen. Dr. Christoph Specht erklärt, wie vielversprechend das ist.

Beitragslänge: 9 min Datum: 19.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.06.2021