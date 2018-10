Süchtig nach sozialen Medien?!

2,6 Prozent der Teenager sind laut der Studie bereits als süchtig zu bezeichnen. Zugrunde liegen Kriterien wie ständiges Denken an die sozialen Netzwerke – auch in anderen Kontexten wie Schule, Gereiztheit und Unruhe, wenn das Handy nicht in greifbarer Nähe ist und der Kontrollverlust – damit ist gemeint, dass die Betroffenen nicht mehr in der Lage sind, ihre Zeit in sozialen Medien selbstständig zu begrenzen. Häufig werden die Medien als Flucht vor der Realität genutzt und führen zu Streit mit den Eltern.