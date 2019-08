Süße Knödel

Von den Zwetschgen oder Aprikosen den Stein heraus nehmen und ein Stück Würfelzucker hineingeben. Eine Teigscheibe in der Hand flach drücken, das Obst darauf legen und den Teig darum schlagen. Mit beiden Händen einen gleichmäßigen Knödel formen. Mit allen Teigscheiben und Früchten so verfahren.



Einen großen Topf mit leicht gesalzenem Wasser zum Kochen bringen, Temperatur etwas zurückschalten und die Knödel portionsweise hineingeben und gar ziehen lassen – nicht kochen! Sie sind fertig, wenn sie an die Oberfläche steigen.



Währenddessen die Butterbrösel zubereiten. Dafür in einer Pfanne die Butter schmelzen, Brösel und Zucker mit Gewürz dazu geben und unter ständigem Rühren alles gut bräunen.