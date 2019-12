Süßkartoffel-Polentasterne

Süßkartoffel schälen, würfeln, in etwas Gemüsebrühe weichkochen, abschütten, etwas ausdämpfen lassen, mit dem Mixstab fein pürieren. Gemüsebrühe zum Kochen bringen, den Polentagrieß einrühren, unter ständigem Rühren quellen lassen. Süßkartoffelpüree hinzugeben, mit einrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Eine Auflaufform mit Backpapier auslegen, Masse einfüllen, etwas stauchen, kaltstellen, danach Sterne ausstechen. Sterne in heißem Olivenöl beidseitig anbraten, gehobelte Mandelblättchen hinzugeben.



Frühlingszwiebelröllchen in heißem Olivenöl kurz angehen lassen, mit veganer Kochcreme angießen, mit Salz und Pfeffer würzen. Shiitakepilze mit Küchenkrepp etwas abreiben, in Scheiben zerteilen, zu den Frühlingszwiebelröllchen geben.