Süßkartoffel-Rhabarberkuchen

Die Masse in eine Springform füllen (Boden mit Backpapier auslegen), Kakaopulver darüber sieben, mit einer Gabel den Kakao so verrühren, dass es marmoriert wird. Rhabarberstücke darauf verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 165 Grad eine knappe Stunde backen.



Danach mit verrührter Aprikosenkonfitüre einpinseln. Puderzucker mit etwas Rhabarberfond verrühren und Kuchen damit glasieren. Den Kuchen in Stücke schneiden, mit geschlagener Sahne eine Rosette spritzen, mit Minzekronen garnieren.