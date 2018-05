Vitaminbomben im Garten

Die Bayernfeige „Violetta” (Ficus carica) ist unter den wohlschmeckenden Feigen vermutlich die frosthärteste. Sie ist an geschützten Standorten mit Winterschutz für wenige Tage bis ca. minus 20 Grad frosthart. Es gibt sogar Berichte, wonach die Pflanze schon viel tiefere Temperaturen ausgehalten hat, dann aber mit einigen Frostschäden. Die Früchte reifen ab Mitte Juli und bringen über 100 Gramm schwere, saftige und süße Früchte hervor, die sich in jeder Blattachsel entwickeln. Zwei Früchte pro Blatt sind nur bei älteren Pflanzen und bei optimaler Ernährung möglich.



Feigen sind vitamin- und mineralstoffreich und enthalten keine Kerne. Feigen reifen bei uns auch ohne die Bestäubung durch eine spezielle Wespe, die nur in südlichen Ländern vorkommt, und setzen deshalb bei uns keine Samen an. In Ländern des Nahen Ostens kommt den Feigen eine große Bedeutung als Heilpflanze zu: Sie wirkt verdauungsfördernd und reduziert den Fettansatz im Körper. Sie wird als Obst frisch verzehrt, für Fruchtsalate, Konfitüren (zum Beispiel verfeinert mit etwas frischem grünen Pfeffer), im Rumtopf und als Zutat für verschiedene Desserts (etwa als Feigenmus mit Vanilleeis und etwas Zimt) verwendet.



Es bleibt trotz allem eine anspruchsvolle Obstsorte für geschützte Lagen mit Winterschutz. Junge Pflanzen im Kübel sollten nur im Keller oder an einem anderen frostfreien Ort überwintern. Nur ältere Pflanzen sollten im Frühjahr ausgepflanzt werden. Daran denken, während der Wachstumszeit viel zu gießen und zu düngen.