Alfalfa-Sprossen sind voller Vitamine. Quelle: Imago/Niehoff

Währen der Keimung vermehren sich innerhalb weniger Stunden Enzyme und wandeln Stärke in Zucker (Maltose, Dextrin) um. Es kommt unter anderem auch zu einer sprunghaften Neubildung von Vitaminen: In Weizenkörnern steigt der Gehalt an Karotin beispielsweise nach 20 Stunden Keimdauer im Schnitt um 190 Prozent an, der Gehalt von Vitamin B2 nach 12 Stunden um 50 Prozent – bei den Alfalfa-Sprossen nach vier Tagen sogar um 1000 Prozent. Auch wird die Bekömmlichkeit von Hülsenfrüchten stark verbessert. Die blähungsverursachenden Kohlenhydrate werden in hohem Maße beim Keimen abgebaut.