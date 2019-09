Syphilis-Fälle gestiegen

Abbildung einer männlichen Syphilis-Infektion

Quelle: imago / Science Photo Library

In Deutschland und in den meisten anderen Industrienationen war die Syphilis seit Ende der 1970er-Jahre relativ selten. Vor allem in den 1980er-Jahren war die bakterielle Infektion mit der Ausbreitung von HIV/Aids und Safer Sex zurückgedrängt worden. Seit Ende der 90er-Jahre geht der Trend aber wieder in die umgekehrte Richtung. Durch die zunehmende Sorglosigkeit beim Geschlechtsverkehr ist die Zahl der Infizierten in Deutschland seitdem dramatisch angestiegen. 2001 wurde die Syphilis meldepflichtig. Im Jahr 2004 wurden pro 100.000 Einwohner 4,1 Neuinfektionen gemeldet.



Seitdem stieg die Zahl der an Syphilis Erkrankten in Deutschland und Europa kontinuierlich an. Von 2007 bis 2017 gab es in Deutschland eine starke Zunahme der Erkrankungen von 4 auf 9,1 Fälle pro 100.000 Bundesbürger, verglichen mit einer gesamteuropäischen Rate von 7,1 pro 100.000. Das entspricht 7473 Infektionen im Bundesgebiet. Damit zählte Deutschland neben Island, Irland, Großbritannien und Malta zu den fünf Ländern, in denen sich die Rate seit 2010 mehr als verdoppelt hat. Europaweit stiegen die Fälle zwischen 2007 und 2017 um 70 Prozent.