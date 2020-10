Szegediner Krautgulasch mit Sauerrahm

Verbraucher | Volle Kanne - Download Szegediner Gulasch

Fleisch in daumengroße Stücke zerteilen, mit gemahlenem Ingwer, Kreuzkümmel, ‎Zitronengranulat und etwas Öl vermischen, kurz marinieren lassen. Fleisch dann mit den ‎Ingredienzien und Zwiebelwürfeln in heißer Pfanne anbraten, Knoblauchwürfel zugeben, mit ‎angehen lassen, Tomatenmark zufügen, mit anrösten, Paprikapulver zufügen, mit rotem ‎Traubensaft ablöschen und mit Fleischbrühe auffüllen.



Als Nächstes gedrückte Pfefferkörner, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter zugeben, Fleisch ‎auf den Punkt garen lassen, zum Schluss das Sauerkraut mit unterziehen. Gulasch ‎abschmecken, in tiefem Teller anrichten, mit einem Esslöffel Sauerrahm ausgarnieren. Auf ‎Wunsch Kartoffelknödel oder Salzkartoffeln dazu reichen. ‎