Der Tabakverdampfer kommt

Aufhörhilfe? Gesellschaftlich tolerierte Alternative? Oder alter Wein in neuen Schläuchen? Wie unterscheiden sich E-Zigarette und Tabakverdampfer eigentlich in gesundheitlicher Hinsicht? Tabak wird bei über 800 Grad verbrannt. Dabei entstehen potenziell Krebs erregende Schadstoffe, die in die Lunge wandern (beispielsweise Teer). Beim Verdampfen entfallen diese Produkte. Allerdings weiß man bei den E-Zigaretten immer noch nicht genau, was in den Liquids ist. Zudem hat man keine richtige Kontrolle darüber, wie viel Nikotin man aufnimmt, weil man im Prinzip dampfen kann, bis das Liquid leer ist. Dazu kommt, dass bei der E-Zigarette und auch bei dem neuen Tabakverdampfer Propylenglykol zugefügt wird, damit es dampft. Über eine mögliche Schädlichkeit fehlen Langzeitstudien.