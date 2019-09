Therapie gegen hellen Hautkrebs

Als erstes wird ein chemischer Sonnenschutz aufgetragen, danach ein Photosensibilisator, die MAL-Creme (das steht für Methylaminolevulinat). Diese Substanz reichert sich in den stoffwechselaktiven Tumorzellen an und lässt diese lichtempfindlich werden. Werden die entsprechend vorbehandelten Körperstellen anschließend entweder Infrarotlicht oder eben Tageslicht ausgesetzt, führt dies in den Tumorzellen zum Zelltod - die genetisch veränderte Zelle stirbt also ab, kann sich nicht weiter ausbreiten oder in tiefere Hautschichten eindringen.



Bei der herkömmlichen PDT mit künstlichem Infrarotlicht müssen die Patienten drei Stunden warten, bis die Salbe eingezogen ist, danach werden sie zwei Stunden lang unter einem licht- und luftundurchlässigen Verband mit infrarotem Licht bestrahlt. Die Behandlung ist also aufwendig und auch unangenehm, viele klagen über Schmerzen. Die Tageslichtvariante ist schmerzloser und weniger aufwendig, denn die lange Einwirkzeit der Salbe fällt weg. Die Patienten gehen direkt nach dem Auftragen des Wirkstoffs für zwei Stunden ins Freie.