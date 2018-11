Tagliatelle mit Frühlingsspinat

Tagliatelle in leicht sprudelndem Salzwasser auf den Punkt kochen, abschütten, gut abtropfen lassen und in heißem Olivenöl durchschwenken. Gut gewaschenen, abgetropften Blattspinat zugeben, fein gewürfelten Knoblauch mit unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen. In tiefem Teller anrichten, Hackfleischsauce darüber verteilen, mit dem restlichen gerebeltem Thymian bestreuen.