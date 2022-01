Tagliatelle al Ragù Bolognese

Das Mehl mit den Eiern zu einem glatten Teig verkneten. In einem Bienenwachstuch (nachhaltig) oder in Frischhaltefolie einwickeln und mindestens fünf Minuten ruhen lassen. Dann die Kugel in vier Teile teilen und den ersten Teil durch die glatte Walze der Nudelmaschine walzen, bis die Teigplatte circa 0,4 Millimeter dünn ist. Hiernach die dünne Teigplatte durch eine Tagliatelle-Walze ziehen und so die Nudeln herstellen. Die Nudeln ins kochende und gesalzene Wasser geben und langsam köcheln lassen.



In einem dickwandigen Kochtopf zunächst die Butter mit der klein geschnittenen Pancetta schmelzen. Dann die Zwiebelwürfel, Staudenselleriewürfel und Möhrenwürfel dazugeben. Umrühren und glasig andünsten. Das Hackfleisch dazugeben und garen. Mit Rotwein ablöschen und gut umrühren. Nun die geschälten Tomaten dazugeben und gut umrühren. Das Ganze für circa zwei Stunden auf kleinster Stufe einkochen. Dann die Milch dazugeben und nochmal für circa ein bis zwei Stunden einkochen Mit Salz und etwas Pfeffer abschmecken.



In eine große Pfanne etwas von dem Ragú geben, am Ende der Garzeit der Nudeln etwas von dem Pastawasser in die Pfanne geben. Nudeln abgießen und in die Pfanne zum Ragú geben. Mit einer Zange vorsichtig vermengen und auf einem Teller anrichten.



Frischen Parmesan darüber reiben und servieren.