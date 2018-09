Tarte Tatin

Das Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte eine kleine Kuhle formen. Wasser, Salz und geschmolzene Butter in die Kuhle geben und das Mehl vom Rand her einarbeiten. Die Mischung auf einer Arbeitsplatte so lange kneten, bis ein glatter Teig entsteht. Danach den Teig in Folie einschlagen und für eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. In der Zwischenzeit die 300 Gramm Butter am Stück zwischen zwei Frischhaltefolien mit dem Nudelholz kurz bearbeiten, so dass ein plattes Viereck entsteht. Den gekühlten Teig aus dem Kühlschrank nehmen und ebenfalls zum Viereck ausrollen (etwas größer als das Butter-Viereck - Teig und Butter sollten eine ähnliche Festigkeit haben).