Tarte Tatin von bunter Bete

Zuerst den Blätterteig zuschneiden. Hierzu die später verwendete backofenfeste Pfanne als Maß nutzen. Der Zuschnitt sollte etwas größer als die Pfanne selbst sein. Bunte Bete und Äpfel schälen und in Spalten schneiden, die Ecken dabei abrunden - der Profi sagt dazu tournieren. Butter in einem Topf bräunen und die Pfanne mit dieser Butter bis zum Rand ausstreichen. Braunen Zucker gleichmäßig auf dem Boden verteilen und Äpfel sowie bunte Bete darauf platzieren. Zucker bei mittlerer Hitze karamellisieren lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. Rosmarin-Nadeln zugeben und mit etwas Essig ablöschen. Die Pfanne vom Herd nehmen und mit dem Blätterteig bedecken, den Rand vorsichtig mit den Fingern festdrücken. Mit Milch bestreichen und ein kleines Loch in die Mitte stechen, um den Dampf entweichen zu lassen.



In den auf 220 Grad vorgeheizten Ofen stellen, die Temperatur sofort auf 180 Grad Celsius reduzieren und etwa 15 bis 20 Minuten abfallend backen – der Teig sollte goldbraun sein. Eine Tortenscheibe oder ein großes Holzbrett auf den Teig legen und zusammen mit der Pfanne um 180 Grad drehen. (Achtung: Verbrennungsgefahr - Tragen Sie Handschuhe!) Ein kurzes, ruckartiges Bewegen der Pfanne sollte nun die Tarte lösen, ansonsten mit einem Messer nachhelfen.



Neufchâtel-Käsestücke (man kann genauso gut Brie oder Camembert verwenden) auf die heiße Tarte legen. Die Resthitze reicht aus, um den Käse zu schmelzen. Sofort servieren!