Mini-Tarte-Tatins mit Blitz-Blätterteig

Für den Teig die gekühlte Butter in Würfel schneiden und nochmals 10 bis 15 Minuten in den Kühlschrank legen. In einer Rührschüssel Mehl mit Salz vermengen. Mit Fingerspitzen, Handmixer oder Küchenmaschine die kalte Butter grob ins Mehl einarbeiten. Kaltes Wasser und einen Esslöffel kaltes Sprudelwasser, Wodka oder Essig hinzufügen und alles verrühren, bis gerade so ein Teig entsteht. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zügig zu einer Scheibe formen. Darauf achten, dass die Butter nicht weich wird. Zehn Minuten kalt stellen.