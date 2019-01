Verbraucher | Volle Kanne - Tattoo-Entfernung per Laser

Tattoos sind im Trend. Wer sie wieder loswerden will, konnte bislang entweder zu Ärzten, in Tattooläden oder Kosmetikstudios gehen. Künftig soll die Entfernung per Lasergerät aber nur noch Ärzten erlaubt sein.