Techno-Kirchengemeinde Bremerhaven

Bunte Haare, auffällige Tattoos, kein Talar: So erscheinen die Pastoren Christopher Schlicht und Maximilian Bode der Emmaus-Gemeinde in Bremerhaven. Sie bringen Bands, Techno-Musik und Sofas in den Kirchenalltag und versuchen so, die Bänke zu füllen.

