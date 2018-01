Teigmuscheln mit Thunfisch-Gemüsefüllung

220 g Muschelnudeln

2 Dosen Thunfisch in Wasser eingelegt (à 140 g)

125 ml Schmand

je 40 g angeschwitzte Würfel von gelber und roter Paprika, Zwiebel, Fenchel und Zucchini

1 EL gehackte Dillspitzen

300 ml Tomatensaft

100 ml Sahne

2 EL Basilikum in Streifen

2 EL Parmesan gerieben

2 Tomaten in Würfel

1 EL Olivenöl

1 Frühlingszwiebel

Salz, Pfeffer