Teigmuscheln mit Röschenkohl

Teigmuscheln in leicht sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen, kalt ablaufen und gut abtropfen lassen. Feine Streifen von Karotten, Lauch, Sellerie und Steckrübe in heißem Olivenöl ganz kurz angehen lassen, in einer feuerfesten Form verteilen. Brokkoli- und Blumenkohlröschen in wenig Gemüsebrühe weich dünsten, mit dem Mixstab fein pürieren. Corned Beef klein würfeln und unterrühren, mit wenig Salz und Pfeffer würzen.