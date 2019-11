Teigmuscheln

Muschelnudeln in sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen, kalt ablaufen und gut abtropfen lassen. Thunfisch in eine Schüssel geben, mit einer Gabel etwas zerkleinern. Kleine Garnelen, kleingeschnittene Wakame, Schmand, Zitronenabrieb hinzugeben und gut vermischen. Mit Chiliflocken, gemahlenem Ingwer, Salz und Pfeffer würzen.



Muschelnudeln in die hohle Hand legen, mit Thunfischmischung gut füllen, leicht andrücken. Frühlingslauchröllchen in heißem Olivenöl leicht angehen lassen, Tomatenwürfel hinzugeben, kurz mit anschwenken, mit Salz und Pfeffer würzen.