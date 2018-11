Patienten mit einer chronischen Herzschwäche haben ein erhöhtes Risiko, daran zu versterben. Trotzdem erhält die Herzschwäche nicht die nötige Aufmerksamkeit. Herzschwächepatienten leben immer mit dem Risiko in eine bedrohliche Situation zu geraten, beispielsweise weil gefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten. Daher sollten sie regelmäßig medizinisch überwacht werden.



Doch das ist in manchen Teilen Deutschlands gar nicht so leicht. Vor allem in strukturschwachen ländlichen Regionen können Betroffene nur schlecht oder kaum angemessen medizinisch versorgt werden. Laut dem aktuellen Herzbericht der Deutschen Herzstiftung ist die Sterberate dieser Patienten in Brandenburg am höchsten, gefolgt von Sachsen-Anhalt und Thüringen.