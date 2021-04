Telemedizin bei Schlafapnoe

Allein in Deutschland erhalten etwa eine Million Menschen mit Atemaussetzern während des Schlafens eine sogenannte Überdrucktherapie. Moderne Geräte haben ein integriertes Telemedizin-Modul, welches wichtige Daten an Betroffene und die betreuenden Ärztinnen bzw. Ärzte übermitteln kann. Die browserbasierte Plattform ermöglicht somit den betreuenden Ärztinnen und Ärzten zu überprüfen, ob die Behandlung zufriedenstellend verläuft. Probleme, wie etwa eine undichte Stelle in der Maske, können per Telemedizin frühzeitig erkannt und trotz räumlicher Distanz umgehend gelöst werden.



Um Atemaussetzer im Schlaf im Rahmen einer Therapie zu überprüfen, war bislang immer ein stationärer Aufenthalt erforderlich. Längst kann diese Kontrollfunktion auch per Telemedizin erfolgen. Gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung werden hierbei die sensiblen Gesundheitsdaten verschlüsselt auf einer browserbasierten Plattform des Anbieters gesendet und gespeichert. Zugriff über ein geschütztes Passwort haben nur die Patientinnen und Patienten sowie das behandelnde medizinische Personal.