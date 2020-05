Telemedizin bei Schlaganfall

Besteht bei einem Patienten der Verdacht auf einen Schlaganfall, kommt er in ein Krankenhaus, das dem Netzwerk angeschlossen ist. Dort schaut sich ein Arzt, meist ein Internist, den Patienten schnell an, veranlasst eine Computertomographie und informiert, wenn sich der Verdacht auf einen Schlaganfall bestätigt hat, umgehend den diensthabenden Neurologen.



Per Videokonferenzschalte wird der Patient dann durch den behandelnden Arzt vor Ort dem Spezialisten vorgestellt und das weitere Vorgehen besprochen. Dabei kann der Experte auch auf radiologische und andere medizinische Befunde zugreifen. Wird die Diagnose Schlaganfall gestellt, spricht der Spezialist eine Therapie-Empfehlung aus. Kann die Therapie nicht vor Ort erfolgen, wird der Patient in die nächste erreichbare Spezialeinrichtung verlegt.