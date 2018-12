Behandlung bei Tendinose

Ein vielen Menschen geläufiger Begriff ist die mit der Tendinose im weiteren Sinn verwandte Sehnenscheidenentzündung. Bei einer Sehnenscheidenentzündung kommt es zu einer Entzündung des Bindegewebes (Sehnenscheiden), das besonders beanspruchte Sehnen (wie zum Beispiel an den Händen und Unterarmen) umgibt und in dem die Sehnen hin und her gleiten. Eine Sehnenscheidenentzündung tritt aber nur in Körperbereichen auf, in denen es Sehnenscheiden gibt. Im Schulterbereich oder an den Beinen ist das nicht der Fall. Liegen hier Sehnenveränderungen vor, fallen sie unter den Begriff Tendinose.