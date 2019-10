Prinzipiell können Teratome an allen Stellen des Körpers auftreten. Am häufigsten finden sie sich jedoch an den Geschlechtsorganen: Bei Frauen befallen sie vor allem die Eierstöcke und werden hier als Demoidzysten bezeichnet. In den meisten Fällen sind diese gutartig. Bei Männern treten Teratome häufig in den Hoden auf und sind dann vorwiegend bösartig. Ein absoluter Notfall tritt ein, wenn ein Teratom zu einer äußerst schmerzhaften Verdrehung des Eierstocks oder des Hodens führt. Teratome finden sich außerdem im Gehirn, im Bauch, am Hals oder am Steißbein. Aus zunächst gutartigen Gebilden können sich bösartige Tumoren entwickeln.