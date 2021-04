Es werden vor allem zwei verschiedene Testverfahren angeboten. Für beide ist eine Blutprobe notwendig. Der Cytochrom P450-Gentest untersucht die genetischen Voraussetzungen für ein Enzym, dass an der Verstoffwechselung der Medikamente beteiligt ist. Wenn Antidepressiva eingenommen werden, werden sie verstoffwechselt, also in der Leber abgebaut. An diesem Abbau ist das Cytochrom P450-Enzym beteiligt. Dieses Enzym wird durch bestimmte Gene codiert. Auf dem entsprechenden Gen gibt es Mutationen, also Variationen, die dazu führen, dass das Enzym entweder eher stark aktiv ist und das Medikament schneller abbaut oder dass das Enzym eher schwach aktiv ist und das Medikament langsamer abbaut. Dies hat Auswirkungen auf den Wirkspiegel des Antidepressivums im Blut. Der Test untersucht auf Mutationen, jedoch nicht alle möglichen. Inwieweit die Ergebnisse aussagekräftig sind für die Wahl des passenden Antidepressivums, sehen die Verfasser der Deutschen Leitlinie zur Behandlung von Depressionen noch nicht in umfassenden Studien belegt. Daher ist der Test in diese Leitlinie nicht aufgenommen worden und bleibt eine sogenannte Selbstzahlerleistung. Der Test kostet 400 Euro.