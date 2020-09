Texas-Pfanne

Die grünen Bohnen putzen und etwa fünf Minuten lang in kochendem Salzwasser blanchieren, dem etwas Zitronensaft für die Farberhaltung und Bohnenkraut beigegeben wurde. Danach in kaltem Wasser abschrecken und abtropfen.



In einer großen Pfanne nun die in dicke Streifen geschnittene Jagdwurst bei milder Hitze anbraten. In Segmente geschnittene rote Zwiebel und gehobelten Knoblauch zugeben. Grob zerteilte Pellkartoffeln mit der Schnittfläche nach unten in der Pfanne platzieren. Die Maiskölbchen der Länge nach halbieren und zugeben. Mit Kreuzkümmel, in Ringe geschnittener Chili und Tabasco würzen. Nun die Kidneybohnen und die grünen Bohnen mit hineingeben und gut anbraten. Sie entwickeln dadurch einen komplexeren Geschmack. Zuletzt mit Sangrita glasieren. Das Gericht soll dadurch nicht wirklich flüssig werden, sondern lediglich einem feuchten Glanz erhalten. Abschließend etwas Zitronenabrieb hinzufügen und schon kann angerichtet werden.