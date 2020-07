Thailändisches Fischcurry

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Den Reis in einem ausreichend großen Topf kurz farblos in etwas Pflanzenöl anschwitzen, Salz dazugeben und 400 Milliliter Wasser (Verhältnis Reis zu Wasser: etwa 1:2) auffüllen und einmalig aufkochen lassen. Ein sauberes, feuchtes Geschirrtuch zwischen Topf und Deckel legen und den Topf nur noch auf unterster Stufe warm halten. (Wer einen Reiskocher besitzt, kann das alles dem Gerät überlassen.)



Für das Curry zunächst Paprika und Karotten in grobe Stücke zerteilen und in einer großen Pfanne oder einem Wok scharf in Sesamöl anbraten. Knoblauch, Chilischoten und Zitronengras zerkleinern und zugeben. Grüne Currypaste dazugeben und kurz mitbraten. Mit Kokosmilch, Fischsauce, Limettenabrieb und -saft ablöschen. Aufkochen lassen und mit Salz, Pfeffer, Ingwer, Zucker und – je nach persönlichem Geschmack – weiterer Currypaste abschmecken. Dabei eher stärker würzen, da noch Fisch und Garnelen dazukommen.



Der Fisch wird in mundgerechte Stücke geschnitten, die Garnelen nur geputzt und der Darm entnommen. Hinweis: Wirklich empfehlenswert sind nur Seawater-Garnelen aus dem Meer oder aber europäische Süßwasser-Nachzucht, bei der die Wasserqualität sichergestellt ist. Das Curry wird nun noch einmal aufgekocht, dann kommen Garnelen und Fisch in die heiße Sauce und ziehen wenige Minuten darin gar. Nicht mehr kochen, sondern nur oberhalb von 70 Grad Celsius halten.