PRP - Therapie nach Haarausfall

Ist die Bürste nach dem Kämmen voller Haare, macht man sich Gedanken über Haarausfall.

Der vernarbende Haarausfall ist nicht sehr verbreitet und wird meist durch Entzündungen ausgelöst. Der kreisrunde Haarausfall kennzeichnet sich durch kleine, kahle Flächen an einer oder mehreren Stellen der Kopfhaut. Er kann aber auch an anderen Körperstellen auftreten und bis zum Verlust der gesamten Kopf -und Körperbehaarung führen. Der Verlauf lässt sich schwer vorhersagen und ist sehr individuell. Bei einem diffusen Haarausfall wird das Haar auf dem gesamten Kopf dünner und kraftlos. Es gibt zum Teil lichte Stellen, aber ein vollständiger Verlust der Haare an der gesamten Kopfhaut ist unwahrscheinlich.



Am häufigsten kommt es zu einem androgenetischen, also erblich bzw. hormonell bedingten Haarausfall. Er tritt vor allem bei Männern auf und äußert sich in einer diffusen Form. Dieser beginnt schon in jungen Jahren und schreitet kontinuierlich fort. Dabei reagiert ein bestimmtes Enzym empfindlich auf das Hormon Testosteron. Dadurch wandelt es das Testosteron in Dihydrotestosteron um. Die Haarfollikel, die für das Wachstum der Haare verantwortlich sind, verringern sich, bis sie letztendlich ganz absterben. Bei Frauen kommt der androgenetische Haarausfall aber auch vor, dann häufig in periodischen Zeitabständen. Er kann z.B. durch eine Umstellung der Hormone während der Wechseljahre, einer Schwangerschaft, Stress oder einem Pillenwechsel ausgelöst werden.