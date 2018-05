Durchgeführt werden kann eine Thrombektomie nach einer vorausgegangenen ausführlichen Schlaganfalldiagnostik, unter anderem mit körperlicher Untersuchung und Computertomographie, in der so genannten Gefäßangiographie. Der Eingriff wird entweder von einem Neuroradiologen oder einem Radiologen in enger Absprache mit Neurologen vorgenommen. In Deutschland gibt es derzeit etwa 450 Ärzte, die eine solche mechanische Entfernung eines Blutgerinnsels nach einem Schlaganfall vornehmen können. Wichtig ist zudem entsprechendes technisches Equipment in der Gefäßangiographie und die Anbindung an eine Stroke Unit, auf der der Betroffene im Anschluss engmaschig intensivmedizinisch überwacht und versorgt werden kann. Aktuell kann die Thrombektomie in Deutschland in etwa 140 Krankenhäusern durchgeführt werden.