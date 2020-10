Inzwischen ist in Studien erwiesen, dass Patienten, die an einem schwereren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung leiden, ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Thrombose und in der Folge dem Zustand einer gefährlichen Lungenembolie haben.



Außerdem gibt es in den letzten Monaten eine Besorgnis erregende Beobachtung vieler Hausärzte, Kardiologen und Angiologen, die allerdings aktuell noch nicht mit Studienergebnissen untermauert werden kann: Corona-Pandemie, Lockdown und verstärkte Tätigkeit im Home-Office haben offenbar zu einer Zunahme an schwereren Verläufen von Thrombosen und Embolien geführt – auch ohne, dass bei die Patienten an Covid-19 erkrankt waren. Zwei Aspekte werden hier als wesentliche Ursachen vermutet: Zum einen führten Home-Office-Tätigkeit und die zeitweise Einschränkung der Sportangebote zu Bewegungsmangel; zum anderen verzeichneten sowohl Hausärzte als auch Fachärzte in den vergangenen Monaten Rückgänge bei den Arztbesuchen zur Abklärung möglicher erster Symptome. Hierzu zählen zum Beispiel schmerzende oder schwere Beine.