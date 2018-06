Thrombose: Es kann jeden treffen!

Thrombosen können an verschiedenen Körperstellen oder Organen auftreten. In den allermeisten Fällen sind sie aber im Bein- und Beckenbereich zu beobachten. Denn hier fließt das Blut am langsamsten. Nicht immer verursacht eine Thrombose sofort Beschwerden. Auch ist nicht immer klar ersichtlich, dass Symptome wie zum Beispiel Rückenschmerzen zu einer Thrombose gehören können.