Thrombose im Arm

Eine Thrombose entsteht, wenn sich in einem Blutgefäß ein Blutgerinnsel bildet. Am häufigsten kommen Thrombosen in den tiefen Beinvenen vor. In circa fünf bis zehn Prozent der Fälle können sie sich auch im Arm bilden.



Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Armthrombose: