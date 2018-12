Thunfischfilet am Stück leicht anfrosten, in schöne feine Scheiben schneiden, feine angeschwitzte Gemüsewürfel auf flachem Teller als Bett verteilen, Thunfischscheiben rundum mit anrichten. Queller in der Mitte des Tellers platzieren.



Feine Ingwerwürfel mit Wasabipaste, Zitronensaft, Agavendicksaft, kalt gepresstes Olivenöl gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Marinade über Queller und Fischscheiben verteilen. Abgezogene Tomatenwürfel über das Carpaccio streuen, mit Algenkaviar garnieren.